بالفيديو.. ريم عبدالله تتألم في نقل مباشر من عيادة التجميل

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة ريم عبدالله، مقطع فيديو التقط لها أثناء خضوعها لعملية تجميل، وظهرت فيه وهي تستلقي على السرير في العيادة.

وظهرت وهي تتحدث إلى الطبيبة فيما الآخيرة تقوم بغرز حقنة البوتوكس في بشرتها، وشعرت أثناء العملية ببعض الألم في العين منبهة الطبيبة إلى ذلك.

وكشفت ريم أن طبيبة التجميل هي التي نصحتها بذلك، مشيرة إلى أنه أمر عادي وأن لا مشكلة فيه، وذكرت الآخيرة أنه عليها الانتظار لمدة 3 إلى 4 أيام لكي تحصل على النتيجة النهائية، مع الإشارة إلى أنه يُمنع على الممثلة إجراء أيّ تدليك للوجه.