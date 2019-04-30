بالفيديو.. التوقف والإضاءة أولى الخطوات حال اختلَّت المركبة أثناء قيادتِك

بالفيديو.. التوقف والإضاءة أولى الخطوات حال اختلَّت المركبة أثناء قيادتِك
كشف عنان القصراوي، خبير السيارات، كيفية التصرف إذا واجهت المرأة خللًا في السيارة أثناء القيادة.
وقال في تقرير رصده برنامج ” سيدتي ” ، إن المشاكل التي قد تحدث أثناء القيادة هي ” انفجار الإطار، خلل في المحرك، حادث بسيط ” .
وأضاف: يجب أن توقفي السيارة في مكان آمن نسبيًا، إضاءة مصابيح السيارة الأربعة، وضع مثلث التحذير على بعد 5 متر من السيارة من جهة الخلف، الاتصال بالشرطة أو بأي قريب للمساعدة.
#السائقة_الأولى .. كيفية التصرف إذا واجهت خللا بالسيارة أثناء القيادة#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/Go507oHh6V
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 30, 2019
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