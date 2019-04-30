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بالفيديو.. التوقف والإضاءة أولى الخطوات حال اختلَّت المركبة أثناء قيادتِك

بالفيديو.. التوقف والإضاءة أولى الخطوات حال اختلَّت المركبة أثناء قيادتِك
أميرة خالد(صدى):

كشف عنان القصراوي، خبير السيارات، كيفية التصرف إذا واجهت المرأة خللًا في السيارة أثناء القيادة.

وقال في تقرير رصده برنامج ” سيدتي ” ، إن المشاكل التي قد تحدث أثناء القيادة هي ” انفجار الإطار، خلل في المحرك، حادث بسيط ” .

وأضاف: يجب أن توقفي السيارة في مكان آمن نسبيًا، إضاءة مصابيح السيارة الأربعة، وضع مثلث التحذير على بعد 5 متر من السيارة من جهة الخلف، الاتصال بالشرطة أو بأي قريب للمساعدة.


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