بالفيديو.. التوقف والإضاءة أولى الخطوات حال اختلَّت المركبة أثناء قيادتِك

أميرة خالد(صدى):

كشف عنان القصراوي، خبير السيارات، كيفية التصرف إذا واجهت المرأة خللًا في السيارة أثناء القيادة.

وقال في تقرير رصده برنامج ” سيدتي ” ، إن المشاكل التي قد تحدث أثناء القيادة هي ” انفجار الإطار، خلل في المحرك، حادث بسيط ” .

وأضاف: يجب أن توقفي السيارة في مكان آمن نسبيًا، إضاءة مصابيح السيارة الأربعة، وضع مثلث التحذير على بعد 5 متر من السيارة من جهة الخلف، الاتصال بالشرطة أو بأي قريب للمساعدة.