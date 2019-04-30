” الزكاة والدخل ” تجيب على الاسفسارات الواردة لها خلال الأسبوع

عادل الحربي(صدى):

رد حساب العناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل على أبرز 5 استفسارات واردة له خلال الأسبوع.

ونشر الحساب الإجابات الخاصة بالاستفسارات على ” تويتر ” ، وقد جاءت كالتالي:

– ما هي فترة تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة للمنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 40 مليون ريال، وما هي المهلة الزمنية الاستلام الهيئة العامة للزكاة والدخل تلك الإقرارات؟

* على جميع المنشآت الخاضعة للضريبة و التي تقل إيراداتها السنوية عن 40 مليون ريال تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر.

ويجب أن يتم دفع الضريبة المستحقة من قبل المنشأة الخاضعة للضريبة قبل انتهاء آخر يوم من الشهر الذي يلي انتهاء الفترة الضريبية (الربع سنوية) .

– ماهي عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة في المواعيد المحددة؟

*غرامة لا تقل عن %5 ولا تزيد عن %25 من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

– هل يلزم أن تكون شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بارزة في المحلات التجارية؟

* نعم، يجب على المنشآت عرض شهادة التسجيل في مقر العمل الرئيسي والفروع بحيث تكون ظاهرة للعامة.

– هل يلزم الأفراد الذين يقومون بعمل إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

* يخضع الأفراد الذين يمارسون أي نشاط اقتصادي، وبلغت إيراداتهم السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375 , 000 ريال بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

– هل تطبق ضريبة الاستقطاع على مقيم غير سعودي ويعمل في السعودية ويحول راتبه للخارج؟

* لا يتم فرض ضريبة الاستقطاع على المقيم، تستقطع الضريبة من المبالغ التي يحصل عليها غير المقيم من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة.