بعد انتقاده لها.. دنيا بطمة لـ ” مومو ” : سترضع إصبعك

مليكة فؤاد(صدى):

علقت الفنانة المغربية دنيا بطمة على الانتقادات التي وجهها المقدم الاذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ ” مومو ” لها، لتشتعل الحرب الكلامية بينهما.

حيث هاجم ” مومو ” دنيا بطمة قائلاً: ” من بعد مسلسل الغاوي اجا مسلسل عويطة، معرفناش إنا مسلسل سياتب، علما أنه هناك واحد والمسلسل مطول عايشينه من سنوات هو دنيا بطمة ” .

وردت ” بطمة ” على هذه الانتقادات قائلة: ” حياتك كلها ستبقى مومو وسترضع اصبعك، باقي منسينا مسلسل سامحيني ديالك وهو البوسان فالزنقة في مجتمع مغربي” ” .

وأضافت: ” فيلمي الجديد ما عجبكش والبطل هو انت، نسيت المؤلف وتمثل كومبارس من الشارع ” .