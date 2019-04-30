سيدة تتعرض لواقعة نادرة بسقوط الرحم أثناء الرقص

بكين(صدى):

تعرضت سيدة صينية في الستين من عمرها، لواقعة نادرة حيث سقط رحمها من مهبلها عندما كانت ترقص في ميدان عام، واعتقدت أن ذلك بشبب الرقص المفرط، لكن الطبيبة أخبرتها أن السبب المرجح أكثر هو الولادة.

واستشارت السيدة طبيبة بمركز صحة الأم والطفل في مدينة شوزهو الصينية، حيث شعرت بسقوط لحم من أعضائها التناسلية، وشكّت في إصابتها بورم، إلا أن الطبيبة سونغ هونغ جوان، قالت أنها عانت من هبوط في الرحم.

وأوضحت الطبيبة أن سبب ذلك قد يكون ناتجًا عن إنجابها طفلًا كبيرًا في سن مبكرة ولم يتم علاج حالتها آنذاك: ” أجرت عملية جراحية للسيدة، وأنها تتلقى العناية اللازمة الآن وفي مرحلة التعافي، كما أوضحت أن السيدة بالحالة نفسها منذ فترة، إلا أن سقوط رحمها لم يكن واضحًا مثل هذه المرة “.

وشددت سونغ على السيدات بالانتباه إلى أجسادهن، قائلة إن ”الأمراض مثل الإمساك والتهاب الأنف التحسسي والسعال المزمن، يمكن أن تؤثر سلبًا على عضلات قاع الحوض؛ كما شجعت الأمهات على ممارسة تمارين قاع الحوض بعد الولادة.