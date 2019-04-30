علاجات منزلية سريعة عند بلع شوك السمك

أميرة خالد(صدى):

يبتلع البعض شوك الأسماك وربما تعلق بالحلق أو الحنجرة ما يجعلنا نشعر بالاختناق، لنبحث عن طريقة للتخلص منها؛ فهناك بعض العلاجات البسيطة المنزلية التي تساعدنا.

ومن بين هذه العلاجات، المارشيملو؛ حيث أنه من الحلويات التي يسهل بلعها في تلك الحالة، وبسبب مكوناتها وحجمها تستطيع إزالة شوك السمك دون ألم، حيث تشتبك مكوناتها اللزجة مع الشوكة وتسهل بلعها.

ويعد زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي ليس لها أي آثار جانبية حتى إذا تناولته بصورته الطبيعية، وبالتالي يمكن استخدامه لإزالة شوك السمك؛ فيما قد تعلق الشوكة في الجزء الخلفي من الحلق أي عند اللوزتين هنا يمكن للسعال ” الكحة ” الشديد أن يفيد في إخراجها أو بلعها إذا كانت صغيرة الحجم.

وفي السياق نفسه، تناول قطعة كبيرة من الموز وتركها لمدة دقيقة في فمك حتى تمتص كمية مناسبة من اللعاب ثم تقوم ببلعها مرة واحدة؛ بينما من الحيل التقليدية المستخدمة قديما عند ابتلاع الشوك هو تغميس قطعة كبيرة من الخبز في الماء ثم بلعها ما يحفز بلع الشوكة دون آلم.