بالفيديو.. بدور إبراهيم باكية: أبات مظلومة ولا أنام ظالمة

الرياض(صدى):

اعتذرت خبيرة التجميل بدور البراهيم، للمرة الثانية عمّا بدر منها خلال الترويج لمنتج زيت ” مساج ” ، والذي قال الجمهور بشأنه إنه يحمل ” إيحاءات جنسية ” .

وقالت ” بدور ” بمقطع فيديو نشرته على حسابها عبر ” سناب شات ” : ” تعرضت لظلم كبير اسألوا هيئة الغذاء والدواء، ولا أحد يشمت على الشركة ولا عليّ، جدول إعلاناتي ماشي ولله الحمد، الحمد لله الرزق من الله مو بيكم ” .

وأضافت: ” لدي يقين وإيمان أن الله معي ويعرف نيتي، وأهلي ومتابعيني يعرفون نيتي، وتابعت باكية أبكي من الظلم الذي تعرضت له، بس عادي أنام مظلومة ولا أنام ظالمة ” .

واستكملت حديثها ووجهته لنتقديها: ” يطلع الكلام اللي يبونه ويبون يوصلونه للعالم، إن الفتاة السعودية تقصد كده، لأ البنت السعودية مؤدبة ومحترمة، ومسلمة قبل كل شيء، ولا ترضى بما تقولونه ” .

واختتمت ” بدور ” الفيديو قائلة: ” حسبي الله ونعم الوكيل، ربي معي، ونيتي ودعاء أمي سيخرجونني من هذه المحنة ” .