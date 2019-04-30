” ترامب ” يعتزم إعلان الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان قريباً عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي ، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن .
ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز فقد قالت سارة ساندرز، المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، في رسالة بالبريد الإلكتروني : الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية .
ووفقاً لخبراء ، فإن هذا التصنيف يهدد بإبادة الجماعة الأكثر تشدداً وأقدمية في مصر ، كما يفرض عقوبات على الكيانات الإقتصادية التابعة لهم .
واكدن الصحيفة أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي، ومايك بومبيو، وزير الخارجية، يدعمان الفكرة “ترامب” .
وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر تعليماته في أوائل أبريل لمسؤولي الأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد حل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 4120 ] نشر منذ 43 دقيقة
ممتاز .
مغرد[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 42 دقيقة
افضل ما سويت يا الله يا وحش