الملحقية الثقافية بأمريكا تطلق تحذيرات من مراكز تدريب مزيفة

واشنطن(صدى):

أطلقت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحذيرات لمبتعثي المملكة، من مراكز تدريب غير متخصصة تمنح شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة، وذلك في تعميم لها.

وأوضحت الملحقية الثقافية، إنّها لاحظت تعاون بعض الطلاب والأندية الطلابية مع مراكز تدريب غير متخصِّصة تمنح شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة، مشدِّدة على ضرورة البحث عن نوعية الدورات التدريبية وكفاءة المراكز التي تقدمها.

وفي السياق نفسه، دعت الملحقية الثقافية بأمريكا إلى مراجعة مراكز التدريب الوظيفي بالجامعات للاستفادة من خدماتها.