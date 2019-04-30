” STC ” تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وتبوك

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومدينة تبوك.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُصمم أول تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Designer)، أخصائي تنقيب البيانات (Data Mining Specialist)، مهندس أول عمليات الشبكات (Senior Network Operations Engineer) (تبوك).

وأضافت؛ مشرف التخطيط المالي (Financial Planning Supervisor)، محلل جودة أول (Senior Quality Analyst)، أخصائي مخاطر (Risk Specialist)، محلل أول الأعمال (Senior Business Analyst)، فني أول عمليات الشبكة (Senior Network Operations Technician)، وأخصائي تطوير المنظمة (Organization Development Specialist).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا