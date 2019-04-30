بالصور.. ضبط 108 مخالفة مرورية وحجز 8 مركبات بمواقع تجمُع للشباب بالجوف

علي العنزي(صدى):

تمكنت إدارة مرور منطقة الجوف من ضبط 108 مخالفات مختلفة بأماكن تجمعات الشباب وحجز 8 مركبات مارس قائدوها التفحيط ، تمهيداً لعرضها على الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقهم .

جاء ذلك بعد متابعة الدوريات السرية التابعة للمرور بتلك الأماكن التي تشهد عادةً تهور الشباب أثناء القيادة ، مما يهدد سلامتهم وسلامة الآخرين .

ودعت المرور إلى ضرورة إلتزام الجميع بالقواعد المرورية خاصةً الشباب داعية إياهم بإشغال أجازتهمم الصيفية بما ينفعهم وينفع وطنهم .

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