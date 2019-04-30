” جوارديولا ” يقترب من قيادة يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية أن إدارة يوفنتوس تتجه إلى الانفصال عن المدرب أليغري، لتبدأ التفكير في الإسباني بيب جوارديولا على رأس المرشحين لتولي تدريب “ البيانكونيري ” .

وفي حال انتقال ” جوارديولا ” لـ يوفنتوس، فسيقوم بالإشراف على تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ يعرف الثنائي بعضهما البعض جيداً.

حيث التقيا سابقاً في عدة مباريات حاسمة خلال تدريب جوارديولا فريق برشلونة، في حين كان ” رونالدو ” يحمل قميص ريال مدريد.

وعن ذلك، صرح الدولي الإيطالي السابق لوكا توني في تصريحات له أن بيب جوارديولا سيدرب في يوم ما في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأضاف: ” بيب جوارديولا يعشق التحديات الكروية، إذ يبدو يوفنتوس وجهة مناسبة للغاية للمدرب الإسباني ” .