هجوم عنيف على مي العيدان بعد شماتتها بوفاة صاحب حساب ” شرطة المشاهير “

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الإعلامية الكويتية مي العيدان لهجوم عنيف إثر تعليقها الغريب على وفاة الصحفي اللبناني ” راغد قيس” والذي فاجأته المنية بشكل مفاجئ في سنوات شبابه .

وقامت “العيدان ” بنشر صورة للراحل معلقة عليها : وفاة راغد قيس صاحب بروفايل شرطة المشاهير . . بالنسبالي شنو سوى ضدي بالعرض وبالشرف والتلفيق والتزوير. ها انا أمامك ياربي اشهد اني لم ولن احلله أمامك دنيا واخره فاقتص لي منه .

وأضافت : والله بيدخلون علي وبيقولوا الرجال مات، مات امر الله لكن ما في شي يجبرني ان أحلل احد اساء لي ورفعت عليه بالكويت 4 قضايا حقي منه والله وكيلي .

وكانت وسائل الإعلام قد ضجت لتوها بخبر الوفاه المحزن لصاحب صفحة ” شرطة المشاهير” ، لتنقلب عليها مشاعر الجمهور .

في مئات التعليقات التي تمنت لها الموت وان تلقى نفس المعاملة من كل من سخرت منه واهانته او هاجمته من دون حق .

كما أمطرو عليها وابل من الإتهامات وأن ما قالته لا يمت بالانسانية ولا بالصحافة بصلة.

وكانت انباء قد ترددت عن دخول الصحفي اللبناني المستشفى 5 ايام ليتوفي بعدها دون معرفة حقيقة ماحدث ، ليشكل الأمر برمته صدمة كبيرة للجمهور

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