المنتخب التونسي يفقد خدمات أمين بن عمر في أمم أفريقيا

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الفحوصات الطبية، اليوم الثلاثاء، عن غياب لاعب النجم الساحلي، محمد أمين بن عمر، عن صفوف المنتخب التونسي في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم، التي تنطلق بمصر في 21 يونيو المقبل، بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة النجم الساحلي أمام الزمالك المصري الأحد الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز الزمالك 1-0.

وفي السياق نفسه، سيخضع بن عمر لفترة لا تقل عن ستة أشهر للتعافي من الإصابة، ما يعني غيابه رسمياً عن مباراة الإياب أمام الزمالك الأحد المقبل في سوسة، وعن المنتخب التونسي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.