” العدل ” توضح طريقة إصدار الوكالة إلكترونيا
كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على أسئلة المستفيدين ، عن طريقة الدخول لخدمة الوكالة الإلكترونية لإستخراج التوكيلات .
وأبان الحساب انه يتم الدخول لخدمة الوكالة الإلكترونية من خلال الدخول على نظام ناجز ، وذلك بإستخدام نفس بيانات دخولك لنظام “أبشر ” ، ثم الإنتقال إلى “تبويب الوكالات ” ، ثم الدخول إلى إصدار ” خدمة إصدار وكالة إلكترونياً .
وأوضح الحساب ان الدخول إلى ” ناجز ” عبر الرابط التالي : هنا
جاء ذلك رداً على احد المستفيدين والذي وجه سؤال حول كيفية الوصول لخدمة الوكالة الإلكترونية .
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