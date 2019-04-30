” العدل ” توضح طريقة إصدار الوكالة إلكترونيا

علي القحطاني(صدى):

كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على أسئلة المستفيدين ، عن طريقة الدخول لخدمة الوكالة الإلكترونية لإستخراج التوكيلات .

وأبان الحساب انه يتم الدخول لخدمة الوكالة الإلكترونية من خلال الدخول على نظام ناجز ، وذلك بإستخدام نفس بيانات دخولك لنظام “أبشر ” ، ثم الإنتقال إلى “تبويب الوكالات ” ، ثم الدخول إلى إصدار ” خدمة إصدار وكالة إلكترونياً .

وأوضح الحساب ان الدخول إلى ” ناجز ” عبر الرابط التالي : هنا

جاء ذلك رداً على احد المستفيدين والذي وجه سؤال حول كيفية الوصول لخدمة الوكالة الإلكترونية .