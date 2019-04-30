عضوة بالشورى تطالب ” العقاري ” بتنفيذ أحكام المستفيدين وعدم ترك المواطن للهواجس

عادل الحربي(صدى):

انتقدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، تقاعس الصندوق العقاري في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده من محكمة الاستئناف لصالح عدد من المستفيدين.

وقالت ” درندري ” عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” : ” برأيي إن كان صندوق التنمية العقارية ‏يحتاج للدعم المالي لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية من محاكم الاستئناف الخاصة بقرار 82؛ فليصرّح بذلك وليطالب به؛ هذا أفضل من أن يترك المواطن للهواجس والظن بأنه لم يحترم أحكام القضاء “.

وكان مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/ 3/ 1435 أقر معاملة المتقدمين للصندوق قبل تاريخ 23/ 7/ 1432؛ وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني، وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله، وإلغاء قراره السلبي الذي حوّلهم بموجبه للبنوك التجارية.

وعليه أكد الصندوق العقاري بعد صدور عدد من الأحكام لصالح المستفيدين، أن الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم محل احترام، وفور ورودها بشكل رسمي؛ سيتم التعامل معها وفق الآليات المتبعة، وبما لا يؤثر على خطط وبرامج الصندوق.