كافاني يتطلع إلى الاحتراف في الدوري الإنجليزي

طلال الغامدي(صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، على رغبة المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الصيف المقبل، والاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت أن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي مهتمان بالتعاقد مع الهداف الأوروغوياني، بعد معرفتهما برغبته في تغيير الأجواء والرحيل عن فرنسا؛ فيما يرتبط بعقد مع البي إس جي مستمر حتى 30 يونيو 2020.

وتجدر الإشارة، إلى أن المهاجم صاحب الـ32 عامًا احترف في أندية باليرمو ونابولي بإيطاليا، قبل انتقاله لباريس في صيف 2013، ليصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.