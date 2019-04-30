الإطاحة بسائق أتلف السياج حول السكة الحديدية لعبور شاحنته بالقصيم
أطاحت شرطة منطقة القصيم بمواطن قام بإتلاف جزء من السياج الحديدي حول مسار السكة الحديدية والخاص بحمايتها وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه .
وتفصيلاً ، فقد قام المواطن الأربعيني بإتلاف السياج بهدف عبور شاحنته بالمخالفة للمرور وقواعد الأمن ، ما أدى إلى تعلق الشاحنة بالمسار فضلاً عن توقيع العقوبة عليه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73201 ] نشر منذ 34 دقيقة
يستاهل ما يجيه من عقوبه ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25381 ] نشر منذ 9 دقائق
يستاهل ما جاه من العقاب