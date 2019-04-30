الإطاحة بسائق أتلف السياج حول السكة الحديدية لعبور شاحنته بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أطاحت شرطة منطقة القصيم بمواطن قام بإتلاف جزء من السياج الحديدي حول مسار السكة الحديدية والخاص بحمايتها وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه .

وتفصيلاً ، فقد قام المواطن الأربعيني بإتلاف السياج بهدف عبور شاحنته بالمخالفة للمرور وقواعد الأمن ، ما أدى إلى تعلق الشاحنة بالمسار فضلاً عن توقيع العقوبة عليه .