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  • نشر : منذ 35 دقيقة
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  • حوادث

الإطاحة بسائق أتلف السياج حول السكة الحديدية لعبور شاحنته بالقصيم

الإطاحة بسائق أتلف السياج حول السكة الحديدية لعبور شاحنته بالقصيم
سالم المطيري(صدى):

أطاحت شرطة منطقة القصيم بمواطن قام بإتلاف جزء من السياج الحديدي حول مسار السكة الحديدية والخاص بحمايتها وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه .

وتفصيلاً ، فقد قام المواطن الأربعيني بإتلاف السياج بهدف عبور شاحنته بالمخالفة للمرور وقواعد الأمن ، ما أدى إلى تعلق الشاحنة بالمسار فضلاً عن توقيع العقوبة عليه .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 73201 ] نشر منذ 34 دقيقة

يستاهل ما يجيه من عقوبه ,,

[ عدد التعليقات: 25381 ] نشر منذ 9 دقائق

يستاهل ما جاه من العقاب

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