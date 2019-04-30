سياسي تونسي يكشف مخطط قطر للهجوم على الرباعي العربي

طلال الضوي(صدى):

أزاح منذر قفراش، زعيم جبهة الإنقاذ التونسية، والمرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، الستار عن مخطط تتبعه حركة النهضة التونسية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض ضد خصومها.

وأوضح ” قفراش ” أن حركة النهضة التونسية تستخدم نفس أسلوب الإخوان في مصر من استخدام ” فيس بوك ” في التحريض؛ لافتًا إلى أن هناك غرفة إعلامية لحركة النهضة التونسية خلال الفترة الحالية تشرف على أكثر من خمسين صفحة فيس بوك وتضم ٢٥ مدونا تونسيا تمولها قطر.

وفي السياق نفسه، أكد المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، أن مهمة هذه الصفحات هو مهاجمة دول الرباعي العربي وأعداء حركة النهضة بتونس.