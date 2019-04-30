بالصور.. إشادة واسعة للمطربات بعد إطلالاتهن المحتشمة بالرياض
أثار ظهور المطربات في حفلات الرياض بملابس محتشمة إعجاب الجمهور من الحاضرين والمتفاعلين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مطالبين إياهن بالإستمرار على هذا النهج والذي كان لائقاً بعادات المملكة
.
وظهرت المطربة المصرية شيرين في حفلها بفستان محتشم أشبه بالأميرات، كما ظهرت المطربة الشعبية بوسي بفستان سواريه مغلق ، كما كان فستان المطربة “نجوى كرم ” مغلق وطويل ومميز بلونه الساحر .
اما المطربة الإمارتية احلام فظهرت فستانين أحدهما فضي وآخر أسود كانا غاية في الحشمة والإلتزام بتقاليد المملكة خلال الحفلين اللذين أقامتهما .
واكد الجمهور على جمال إطلالتهن مطالباً المطربات بدوام هذا المظهر الذي كان أشبه بإطلالات الأميرات في جميع حفلاتهن .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25381 ] نشر منذ 23 دقيقة
نسأل الله لهن الثبات على هذا الزي المحتشم
ابو منار[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا واضح
صدقنا
الحشمة في الدين والاخلاق ماهو اللبس
كم من امراءة فقيرة ممزقة الملابس جايعه واولادها جوعى
توصي زوجها تقول اتق الله في رزق اولادك نصبر على ولا نصبر على حر جنهم
ابو منار[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 19 دقيقة
لا واضح
صدقنا
الحشمة في الدين والاخلاق ماهو اللبس
كم من امراءة فقيرة ممزقة الملابس جايعه واولادها جوعى
توصي زوجها تقول اتق الله في رزق اولادك نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جنهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73202 ] نشر منذ 7 دقائق
هههههههههههههههههههه ,,
,, واضح الحشمه مقطعه بعضها ,,