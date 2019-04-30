بالصور.. إشادة واسعة للمطربات بعد إطلالاتهن المحتشمة بالرياض

الرياض(صدى):

أثار ظهور المطربات في حفلات الرياض بملابس محتشمة إعجاب الجمهور من الحاضرين والمتفاعلين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مطالبين إياهن بالإستمرار على هذا النهج والذي كان لائقاً بعادات المملكة

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وظهرت المطربة المصرية شيرين في حفلها بفستان محتشم أشبه بالأميرات، كما ظهرت المطربة الشعبية بوسي بفستان سواريه مغلق ، كما كان فستان المطربة “نجوى كرم ” مغلق وطويل ومميز بلونه الساحر .

اما المطربة الإمارتية احلام فظهرت فستانين أحدهما فضي وآخر أسود كانا غاية في الحشمة والإلتزام بتقاليد المملكة خلال الحفلين اللذين أقامتهما .

واكد الجمهور على جمال إطلالتهن مطالباً المطربات بدوام هذا المظهر الذي كان أشبه بإطلالات الأميرات في جميع حفلاتهن .