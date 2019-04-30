رجل يحفر نفق أسفل منزل طليقته ليتجسس عليها

مكسيكو(صدى):

في واقعة غريبة، دفعت ” الغيرة ” رجلاً بالمكسيك لحفر نفق من أجل التجسس على طليقته؛ وهو الأمر الذي كاد أن يتسبب في وفاته تحت هذا النفق.

وعن التفاصيل، أبلغت السيدة صاحبة الـ58 عاما، الشرطة بأن زوجها السابق أرنولدو غوميز يختبئ أسفل منزلها.

حيث سمعت أصواتًا غريبة صادرة من أسفل المبنى، لتقرر بمعاونة أحد الجيران استكشفوا الأمر، ليجدوا نفقا محفورا تحت منزلها.

ووجدت الزوجة طليقها حبيسًا في النفق ولا يستطيع الحراك، حيث مكث بداخله لمدة 24 ساعة، ونجح رجال الإنقاذ في انتشال الرجل، وتم نقله إلى المستشفى لمعاناته من الجفاف.

اُعتقل الزوج عقب خروجه من المستشفى، لخرقه قرار المحكمة بمنعه من الاقتراب من زوجته السابقة، والتي حصلت على الطلاق منه بسبب غيرته المفرطة.