حساب المواطن: 10 أيام متبقية على إيداع الدفعة الـ 18 في حسابات المستفيدين

عادل الحربي(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوقت المتبقي لإيداع الدفعة الثامنة عشر في حسابات المستفيدين هي 10 أيام.

وكان حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة في برنامج حساب المواطن بلغ 0. 3%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.77 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية التي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون مستفيد.

فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما أودع في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج حتى هذه الدفعة 40 مليار ريال.