بالصور.. ” البغدادي ” يتسلم ملف الولايات ومن بينها تركيا

وكالات(صدى):

كشف الفيديو الذي أطل فيه زعيم تنظيم ” داعش ” الإرهابي أبو بكر البغدادي ، التعبير الذي ظهر على كتيب أمسكه الرجل ” ولاية تركيا ” الذي يطل للمرة الأولى منذ 2014.

حيث أثار هذا التعبير الانتباه على نطاق واسع؛ وذلك كونها المرة الأولى التي يسمع بها، وهو ما يوحي باستحداث هذه الولاية.

وفي هذا السياق، كتب الباحث المستقل ألكسندر كيفر عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنّها المرة الأولى التي يُستخدم فيها تعبير “ ولاية تركيا ” .

وأضاف: ” تشمل الكتيبات الأخرى ولايات العراق والشام وخراسان وغرب إفريقيا وليبيا وسيناء والصومال واليمن وإفريقيا الوسطى والقوقاز وتركيا، بينما كتب على أحدها تونس ” .

حيث أشار إلى أن هذا الأمر يعني أن ثمة خلايا في تركيا قد أضيفت إلى النظام الإداري الرسمي، وبات لها الآن أمير.

كما قالت صفحة :@MapsSyria: ” صارت لدينا ولايتان جديدتان، ولاية تركيا وولاية أفريقيا الوسطى.. وولاية تركيا رسمية ” .