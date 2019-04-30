العلاقات العامة ورؤية 2030
يعتبر علم وتخصص العلاقات العامة من التخصصات الهامة وازداد الاهتمام بها بصورة مضاعفة في الآونة الاخيرة بالمملكة من قبل الدولة ووزاراتها وجهات القطاع الخاص أيضا خصوصا مع برنامج التحول الوطني 2020 ومشروع رؤية المملكة 2030 .
ولقد استندت مشاريع التغيير في المملكة ان كان التحول الوطني 2020 او رؤية المملكة 2030 على العلاقات العامة حيث سعت الدولة منذ اليوم الاول للإعلان عن التغيير الى إقناع الرأي العام واستخدام وسائل الاعلام عبر حملات علاقات عامة مكثفة تهدف لتعريف المواطنين في الداخل والعالم في الخارج بأهداف برامج التحول الوطني ورؤية المملكة
ان الحاجة أصبحت ملحة لتطوير العلاقات العامة في بلادنا مع برامج التحول الوطني ومشاريع الرؤية من خلال تغيير الصورة النمطية السائدة في عقول البعض عن العلاقات العامة وتطوير العمل المؤسسي لإدارات العلاقات العامة في كافة القطاعات الحكومية وتقسيم ادارات العلاقات العامة في القطاعات إلى أكثر من جزء كقسم الأزمات والإعلام والمسؤولية الاجتماعية وإدارة المناسبات الخ اضافة الى تطوير الأقسام العلمية في الجامعات السعودية لتتناسب مخرجاتها مع السوق السعودي ولتخرج لما خبراء ومختصين مؤهلين تأهيلاً عاليًا ومدركين علميًّا للدور الحقيقي للعلاقات العامة
كما يجب العمل على دعم شركات العلاقات الوطنية وتطوير قياداتها وصناعة الخبراء والمختصين في العلاقات العامة اضافة الى العمل على توسيع نطاق التقاعد مع شركات العلاقات العامة الدولية شريطة توطينها وفتح المجال فيها امام شباب وشابات الوطن المتخصصين في هذا المجال .
انني اشعر بتفاؤل كبير بمستقبل مهنة العلاقات واشعر بتفاؤل كبير بحدوث تغيير كبير إيجابي على صعيد مستويات طلاب ومتخصصي مهنة العلاقات العامة مستقبلا بحول الله وقوته
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