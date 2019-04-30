‏‫مطار القاهرة يضبط مواطن حاول تهريب أسلحة وعملات وآثار سعودية

القاهرة(صدى):

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط مُهرب سعودي الجنسية قدم على متن طائرة من جدة إلى القاهرة عامداً تنفيذ عملية تهريب لسيوف أثرية واحجار كريمة وأسلحة وزخيرة وعملات .

وتفصيلاً فقد اكدت مصلحة الجمارك المصرية انه تم العثور على 13 طلقة ذخيرة حية و8 مطواة و22 قطعة عملة أثرية وسيفين أثرين وكمية من الأحجار الكريمة مخفاة بين طيات الملابس ، بعد بيان وجود اجسام معتمة من خلال أجهزة الفحص والآشعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المُهرب الذي خالف احكام قانون الأسلحة والذخائر وحماية الآثار ، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بشأنه .