مطار القاهرة يضبط مواطن حاول تهريب أسلحة وعملات وآثار سعودية
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط مُهرب سعودي الجنسية قدم على متن طائرة من جدة إلى القاهرة عامداً تنفيذ عملية تهريب لسيوف أثرية واحجار كريمة وأسلحة وزخيرة وعملات .
وتفصيلاً فقد اكدت مصلحة الجمارك المصرية انه تم العثور على 13 طلقة ذخيرة حية و8 مطواة و22 قطعة عملة أثرية وسيفين أثرين وكمية من الأحجار الكريمة مخفاة بين طيات الملابس ، بعد بيان وجود اجسام معتمة من خلال أجهزة الفحص والآشعة .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المُهرب الذي خالف احكام قانون الأسلحة والذخائر وحماية الآثار ، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بشأنه .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25374 ] نشر منذ 30 دقيقة
كيف طلعت المهربات من مطار جده ؟