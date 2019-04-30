وظائف إدارية شاغرة للجنسين بالهيئة العامة للمنافسة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للمنافسة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وفقآ للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- أخصائي اقتصادي (Economic Specialist) (العدد 3 وظائف – للجنسين):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير من الجامعات الأمريكية المرموقة في تخصص الإقتصاد.

– ألا يقل المعدل التراكمي عن (3 من 4).

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– حديث التخرج أو خبرة لا تزيد عن سنتين.

2- الأمين التنفيذي لمجلس الإدارة (Board of Directors, Executive Secretary) (وظيفة واحدة – للجنسين):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في التخصصات الإدارية.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

3- مصمم جرافيك أول (Senior Graphic Designer) (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– إجادة برامج (Adobe Creative Suite).

4- مطوّر (Developer) (وظيفة واحدة – للجنسين):

– درجة البكالورويس في التخصصات التقنية.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذات صلة (التفاصيل بالرابط أدناه).

– واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الحنسية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/04/30م، من خلال الرابط التالي: هنا