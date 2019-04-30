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وظائف إدارية شاغرة للجنسين بالهيئة العامة للمنافسة

وظائف إدارية شاغرة للجنسين بالهيئة العامة للمنافسة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للمنافسة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وفقآ للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- أخصائي اقتصادي (Economic Specialist) (العدد 3 وظائف – للجنسين):
– درجة البكالوريوس أو الماجستير من الجامعات الأمريكية المرموقة في تخصص الإقتصاد.
– ألا يقل المعدل التراكمي عن (3 من 4).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– حديث التخرج أو خبرة لا تزيد عن سنتين.

2- الأمين التنفيذي لمجلس الإدارة (Board of Directors, Executive Secretary) (وظيفة واحدة – للجنسين):
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في التخصصات الإدارية.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

3- مصمم جرافيك أول (Senior Graphic Designer) (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
– إجادة برامج (Adobe Creative Suite).

4- مطوّر (Developer) (وظيفة واحدة – للجنسين):
– درجة البكالورويس في التخصصات التقنية.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذات صلة (التفاصيل بالرابط أدناه).

– واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الحنسية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/04/30م، من خلال الرابط التالي: هنا


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