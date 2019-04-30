بالفيديو.. الظهور الأول للإماراتية العائدة من الغيبوبة الطويلة

أبو ظبي(صدى):

عادت الإماراتية منيرة عبد الله، من غيبوبة دامت 27 عامًا، لتنادي على ابنها عمر كأول كلمة لفظتها بعد الإفاقة، وهو ابنها البكر الذي كان برفقتها لحظة وقوع الحادث الأليم وعمره يومها 4 أعوام.

وشهد الابن رحلة العلاج الطويلة لوالدته متنقلًا معها بين مستشفيات الإمارات وبريطانيا وألمانيا، قبل أن يتحقق ما وصفه الأطباء بـ ” المعجزة “؛ فيما التقى أحد صحفيي قناة ” سكاي نيوز عربية ” ، بمحفظة القرآن السابقة التي ما زال بإمكانها تلاوته بترتيب كامل للآيات.

وقام الصحفي بقراءة آيات من سورة الواقعة، فكانت منيرة تنطق كلمات الآيات ولو بصعوبة؛ فيما أكد الأطباء، إن ما حدث معها يعد ” حالة طبية نادرة “، إذ لم يحدث من قبل أن أفاق مريض من غيبوبة امتدت لـ 27 عامًا، موضحين أن أطول فترة غيبوبة لم تتجاوز الـ 19 عامًا.