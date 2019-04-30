نصائح تساعدك على تخفيف أعباء الأمومة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه بعض السيدات مشكلة الإرهاق طوال الوقت بسبب أنها غارقة في الأمومة، فلا تجد وقتآ لرعاية نفسها، لذا وفي هذا السياق سنستعرض بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تخفيف أعباء الأمومة:

1- استراحة من الأمومة

الحصول على استراحة من الأمومة، ولو ساعة واحدة تقضينها بمفردك في غرفتك، أو تخرجين في نزهة قصيرة، هذه الاستراحة الصغيرة تجدد طاقتك وتمنحك بعض الاسترخاء.

٢ – اسألي نفسك إن اضطررتِ للاعتذار

بعض الأفعال قد تضطرك للاعتذار لأطفالك، لهذا اسألي نفسك قبل أن تبدي ردة فعل.

” هل ستضطرين للاعتذار عن ردة فعلك هذه لاحقاً؟ ” ، إذا كانت الإجابة نعم، فلا تفعلي هذا طبعاً.

٣- تحدّثي بهدوء شديد

إن التحدث بهدوء شديد ونبرة صوت منخفضة، هي ما تجبر أطفالك وقت الغضب على الإنصات إليكِ. هذه حيلة رائعة.

٤ – اعتني بنفسك

اعتني بنفسك ولو لعشر دقائق في اليوم، سواء عبر ” التمارين الرياضية، أو القراءة، أو تناول مشروبك المفضّل” ، بينما تستمعين للموسيقى أو حتى من خلال حمام منعش.