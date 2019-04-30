بالصور.. دنيا بطمة تحقن جانب عينيها بالبوتوكس للحماية من التجاعيد

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت الفنانة دنيا بطمة، عن تفاصيل قيامها بالتجميل وطريقة العناية الدقيقة ببشرتها، حيث عرضت لحظة قيام الطبيبة بحقن جانب عينيها بحقن البوتوكس لحماية نفسها من ظهور التجاعيد بعد فترة من الزمن.

وظهرت ” بطمة ” في صور نشرتها عبر ” إنستجرام ” وهي في أحد المراكز المخصصة للتجميل وتقوم بالحقن؛ فيما وضع بعض الأخصائيين داخل المركز الأقنعة والكريمات الطبيعية الخاصة التي تمنح البشرة رونقاً وجمالا، موضحة إنها تقوم بذلك لتتحضر لحفلها الجديد.