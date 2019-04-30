مستشفى ” الملك خالد ” التخصصي للعيون تعلن عن وظيفة شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى ” الملك خالد ” التخصصي للعيون بالرياض عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظيفة تعليمية شاغرة للنساء، للعمل بمسمى ” مُعلمة Teacher II ” ، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1- درجة البكالوريوس في تخصص رياض الأطفال أو الحضانة أو ما يعادلها من جامعة مُعتمدة.

2- خبرة تعليمية لا تقل عن سنة واحدة في التعامل مع الأطفال الصغار بالمرحلة الإعدادية.

3- معرفة طرق تدريس الأطفال الصغار (الكتابة والقراءة والرياضيات).

4- معرفة تخطيط أنشطة الأطفال داخل المدارس الإعدادية.

5- تجيد اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: هنا

وتظهر الوظائف بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية، ويفضّل استخدام متصفح Internet Explorer من خلال الحاسب الآلي.