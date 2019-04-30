مستشفى ” الملك خالد ” التخصصي للعيون تعلن عن وظيفة شاغرة للنساء
كشفت مستشفى ” الملك خالد ” التخصصي للعيون بالرياض عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظيفة تعليمية شاغرة للنساء، للعمل بمسمى ” مُعلمة Teacher II ” ، وذلك وفقاً للشروط التالية:
1- درجة البكالوريوس في تخصص رياض الأطفال أو الحضانة أو ما يعادلها من جامعة مُعتمدة.
2- خبرة تعليمية لا تقل عن سنة واحدة في التعامل مع الأطفال الصغار بالمرحلة الإعدادية.
3- معرفة طرق تدريس الأطفال الصغار (الكتابة والقراءة والرياضيات).
4- معرفة تخطيط أنشطة الأطفال داخل المدارس الإعدادية.
5- تجيد اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: هنا
وتظهر الوظائف بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية، ويفضّل استخدام متصفح Internet Explorer من خلال الحاسب الآلي.
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