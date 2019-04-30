أحد منفذي تفجيرات سريلانكا تلقى تدريبًا في سوريا

كولومبو (صدى):

كشف مصدر مسؤول لصحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، أن أحد منفذي هجمات سريلانكا، التي أودت بحياة العشرات قبل أيام، تدرب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وأوضح أن جميل محمد عبد اللطيف، سافر إلى مدينة الرقة في سوريا عام 2014؛ حيث كان يخطط لتفجير نفسه في فندق ” تاج سامودرا ” في العاصمة كولومبو، بالتزامن مع تفجير انتحاريين آخرين أنفسهم في عدد من الكنائس والفنادق في سريلانكا.

ومن المحتمل، أن جهاز التفجير الذي كان رفقة عبد اللطيف تعطل، مما دفعه إلى مغادرة الفندق والذهاب إلى نزل صغير، حيث فجر نفسه هناك وقتل اثنين آخرين.

ويعتقد إن عبد اللطيف، الذي درس في بريطانيا وأستراليا وحصل على شهادة في هندسة الطيران، تلقى تدريبات مع داعش لمدة 3 إلى 6 أشهر؛ بينما بعد أن أنهى تدريباته مع داعش في سوريا، أرسله التنظيم إلى سريلانكا من أجل تجنيد شبان آخرين وشن هجمات باسم التنظيم.