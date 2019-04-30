4 ركاب فقط على متن طائرة إلى بيشة والسبب Sms خاطئة

أبها(صدى):

تسببت رسالة Sms خاطئة في تغيب معظم المسافرين على متن طائرة متجهة من جدة إلى بيشة ، الأمر الذي أدى إلى انطلاق الرحلة وعلى متنها 4 ركاب فقط ، وفقاً لصحيفة عكاظ.

وتفصيلاً فقد تلقى معظم المسافرين صباح الخميس الماضى رسالة تفيد بتغيير موعد اقلاع الطائرة مما تسبب في تغيبهم .

من جانبه اكد المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني ابراهيم الروساء ان الرحلة تعتبر ملغاه ، وانه سيتم إعادة قيمة خط السير غير المستخدم إضافة إلى تعويض 100 ، وفقاً للمادة 10 من لائحة حماية العملاء والتي تنطبق عليها الحالة المذكورة من الغاء الرحلة دون توفير بديل خلال 6 ساعات من موعد المغادرة .