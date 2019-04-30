” المصاصة ” خطر يهدد الأطفال ويؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى

أميرة خالد(صدى):

أطلق معهد الجودة في القطاع الصحي، تحذيرات من استخدام السكّاتة أو المصاصة للأطفال؛ مؤكدًا أنها تسبب خطر إصابة الطفل بالتهاب الأذن الوسطى، لأن المص المتكرر يتسبب في تغير نسب الضغط بين البلعوم والأذن.

وفي السياق نفسه، قدّم المعهد الألماني نصائح إلى الوالدين بالامتناع عن إعطاء السكّاتة للطفل كثيراً قدر الإمكان، وأن تخلو البيئة المحيطة بالطفل من دخان السجائر؛ فضلًا عن التطعيم ضد الأنفلونزا وبكتيريا ” المكورات الرئوية ” التي تساعد في الحد من خطر الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى.

ويمكن علاج التهاب الأذن الوسطى لدى الأطفال بالمسكنات الخافضة للحرارة مثل الإيبوبروفين، أو الباراسيتامول بجرعة مناسبة في صورة أقماع أو شراب.