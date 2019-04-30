ابتكار مضاد حيوي ضد ” السرطان “

لندن (صدى):

تمكن فريق علماء دولي من ابتكار مضادآ حيويآ جديدآ سموه « كيدارسين » ، وهو قادر على إتلاف الحمض النووي للبكتيريا والخلايا السرطانية، ما يعد أول مضاد حيوي ضد المرض الخبيث.

وعن ذلك، أعلن فريق جامعتي لنكولن البريطانية وطوكيو اليابانية أن المادة اكتشفت بصورتها الطبيعية قبل 30 عاماً في الهند، حيث أن التربة هي المصدر الطبيعي لجميع أنواع المضادات التي ظهرت منذ أربعينات القرن الماضي.

وعن المادة المستخلصة من التربة، أظهرت خصائص قوية مضادة للأورام والبكتيريا أثناء الدراسة، حيث استطاع العلماء فك شيفرتها وتحليل تركيبها الجزيئي، ما سمح بابتكار مضادهم الحيوي.

ويمتاز هذا المضاد الحيوي بنشاط حيوي عال، ما يتلف معه الحمض النووي في الخلايا المستهدفة في الكائنات الحية الدقيقة والأورام الخبيثة، ومنع نموها وتطورها لاحقا.

وأصبح العلماء يعتبرون هذا المضاد بداية لظهور جيل جديد من المضادات الحيوية حول العالم.