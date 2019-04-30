نصائح لاستخدام ” الفلفل الأسود ” في خفض درجة حرارة المحرك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني قائدي السيارات أحياناً من بعض المواقف المزعجة أثناء القيادة على الطرق، منها ارتفاع درجة حرارة المحرك بسبب وجود تسريب في سائل التبريد من ردياتير السيارة.

حيث يسبب ذلك المشاكل للمحرك قد تصل إلى تعرضه للتلف، ومما يزيد من حدة المشكلة حدوث هذا العطل المزعج أثناء السفر مع عدم وجود مركز صيانة لمعالجة التسرب.

وعن الحل، ينصح الخبراء في مثل هذه الحالات بمعالجة تسرب سائل التبريد عن طريق الفلفل الأسود، حيث أن الفلفل الأسود المطحون له فوائد عظيمة في تخفيض درجة حرارة المحرك وتنظيم دائرة تبريد، عن طريق منع تسرب أي مياه بداخلها، وهو أحد الحلول المؤقتة لمنع تسرب سائل التبريد من الردياتير، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الطرق.

1) التأكد من انخفاض درجة حرارة المحرك تماماً

التوقف وغلق تشغيل السيارة والانتظار إلى أن تبرد السيارة تماماً، حتى لا تتعرض للإصابة بحروق في الوجة أو اليدين عند فتح غطاء الردياتير، بسبب ارتفاع درجة حرارة سائل التبريد في الردياتير بشدة.

2) تحضير الفلفل الأسود

تجهيز كمية مطحونة من الفلفل الأسود تقدر بحوالي 150 جرام في السيارة؛ وذلك من أجل استخدامه أثناء الرحلات والسفر في مثل هذه الحالات الطارئة.

3) وضع الفلفل في الردياتير

افتح غطاء الردياتير بعد التأكد من برودة السيارة تماماً، ثم قم بوضع الفلفل المطحون داخل الردياتير ثم زوده بالماء، وقم بإغلاقه بإحكام.

4) تشغيل المحرك

قم بتشغيل المحرك وانتظر قليلاً كي يمتزج الماء مع الفلفل الأسود وينتشر داخل دائرة تبريد السيارة بالكامل؛ مما يعمل على سد الثقوب وانتظام دائرة التبريد وانخفاض حرارة محرك السيارة.