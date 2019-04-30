خطوة واحدة تفصل الاتحاد عن التجديد لسييرا

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر قريبة من إدارة الإتحاد عن التجديد قريباً مع مدرب الفريق الأول ” سييرا ” لمواسم مقبلة ، ولكن بعد نهائي كأس الملك .

ونجح سييرا في تحقيق تقدم كبير للإتحاد بعد تأهله لنهائي كأس الملك والإقتراب من التأهل لدور الـ 16 من البطولة الآسيوية .

من ناحية اخرى يواصل الفريق تدريباته استعداداً للقاء التعاون من جانب جميع اللاعبين عدا زياد المولد وجوناس وعبد الرحمن الغامدي لإصابتهم ، على ان يتحدد لاحقاً مدي مشاركة منصور الحربي في لقاء الاتحاد من عدمه .

الجدير بالذكر ان رئيس الاتحاد لؤي الناظر عقد اجتماع مؤخراً معاللاعبين لحثهم على التركيز في مواجهة التعاون الذي هزم الهلال سابقاً ، كما وعدهم بمكافأة مالية حال تحقيق كأس الملك ، فضلاً عن صرف مكافأة التأهل الحالية وهي 60 الف ريال لكل لاعب .