خطوة واحدة تفصل الاتحاد عن التجديد لسييرا
كشفت مصادر قريبة من إدارة الإتحاد عن التجديد قريباً مع مدرب الفريق الأول ” سييرا ” لمواسم مقبلة ، ولكن بعد نهائي كأس الملك .
ونجح سييرا في تحقيق تقدم كبير للإتحاد بعد تأهله لنهائي كأس الملك والإقتراب من التأهل لدور الـ 16 من البطولة الآسيوية .
من ناحية اخرى يواصل الفريق تدريباته استعداداً للقاء التعاون من جانب جميع اللاعبين عدا زياد المولد وجوناس وعبد الرحمن الغامدي لإصابتهم ، على ان يتحدد لاحقاً مدي مشاركة منصور الحربي في لقاء الاتحاد من عدمه .
الجدير بالذكر ان رئيس الاتحاد لؤي الناظر عقد اجتماع مؤخراً معاللاعبين لحثهم على التركيز في مواجهة التعاون الذي هزم الهلال سابقاً ، كما وعدهم بمكافأة مالية حال تحقيق كأس الملك ، فضلاً عن صرف مكافأة التأهل الحالية وهي 60 الف ريال لكل لاعب .
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 48 دقيقة
تحمدو ربكم ياناظر سييرا هذا الاسد الذي انقذكم من الهبوط لولها لكنتم الان في مصاف اندية الاولي تصارعون من اجل الصعود مرة اخري للمتاز واوصلكم للمبارة النهائية لكاس الملك وفزتو علي النصر رايح جاي ذهابا وايابا حتي لاسمح الله وفاز التعاون علي الاتحاد لاتلغو عقده عرفانا بما قدمه للاتحاد وانقذكم من الهبوط