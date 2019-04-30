” جوجل ” تضيف ميزات جديدة على الإصدار الجديد لمتصفحها

وكالات(صدى):

قامت شركة ” جوجل ” ، بإضافة العديدَ من التعديلات والميزات المهمة على الإصدار الجديد من متصفحها الإلكتروني ” Chrome ” ، الذي يستخدمه الملايين حول العالم.

وعن هذه الميزة، فإنها ميزة ” الوضع الليلي ” حيث يمكن للمستخدم تفعيلُ هذا الوضع يدويًّا بالدخول إلى إعدادات نظام ” Windows 10 ” كما هو الحال في نظام ” macOS ” .

ويعمل هذا الوضع على توفير خلفيةً سوداء للشاشة، تساعد في التقليل من شدة السطوع التي تؤذي عين المستخدم أثناء النظر إلى الشاشة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما كشفت ” جوجل ” عن إضافتها العديد من ميزات الأمان في نسخة ” Chrome 74 ” الجديدة، وأصلحت نحو 39 ثغرة برمجية، كان قراصنة الإنترنت يستغلونها في نسخ ” Chrome ” السابقة.

وتتضمن أيضآ ميزة ” التصفح الخفي ” التي لا تسمح بظهور أسماء وعناوين الصفحات والمواقع التي دخلها المستخدم، كما تحمي المستخدم أثناء تصفّحه للمواقع من ظهور الإعلانات المزعجة.

وتتيح هذه الميزة عدم ظهور الصور المتحركة على الشاشة، أو مؤثرات التكبير والتصغير الأوتوماتيكي، التي ينزعج منها الكثير من المستخدمين أثناء الدخول إلى بعض المواقع.