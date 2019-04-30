شركة طيران بحائل تشترط القدرة على السباحة للمتقدمات للوظائف النسوية
كشفت إحدى شركات الطيران المشغلة للمطارات الشمالية، التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص وتتخذ من مدينة حائل مقرا لعملياتها الفنية، عن اشتراطها على المتقدمات للوظائف النسائية في الشركة القدرة على السباحة.
واشترطت الشركة، اللياقة الطبية، وطول القامة 158 سنتيمترا، وأن يتوافق الطول مع الوزن، مع التزام المتقدمة عند التوظيف بالحجاب فقط، حتى لا تتعارض مع اللوائح والإجراءات.
وجاء ذلك في ملتقى التوظيف في مجال الضيافة الجوية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل؛ حيث تتمثل الوظائف في المسؤولية عن سلامة الركاب والأمن والخدمة وسلامة المقصورة، فيما تم تحديد المؤهل المطلوب بالمرحلة الثانوية.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 56 دقيقة
شركة طيران بحائل تشترط القدرة على السباحة للمتقدمات للوظائف النسوية شروط تعجزية ياشركة الطيران انت تعرفون ان نسبة كبيرة من الجنسين لايمارسون اي رياضة ومن ضمنها السباحة
الواقع[ عدد التعليقات: 6928 ] نشر منذ 16 دقيقة
الغريب انهم لم يطلبون لتر من لبن العصفور وصورة مقاس 1 *1 وشهادة انك لن تمرض ولن تموت وشهادة لغات انلجليزي صيني وكوكتيل لغة لا يهم العربية