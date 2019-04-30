شركة طيران بحائل تشترط القدرة على السباحة للمتقدمات للوظائف النسوية

علي العنزي(صدى):

كشفت إحدى شركات الطيران المشغلة للمطارات الشمالية، التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص وتتخذ من مدينة حائل مقرا لعملياتها الفنية، عن اشتراطها على المتقدمات للوظائف النسائية في الشركة القدرة على السباحة.

واشترطت الشركة، اللياقة الطبية، وطول القامة 158 سنتيمترا، وأن يتوافق الطول مع الوزن، مع التزام المتقدمة عند التوظيف بالحجاب فقط، حتى لا تتعارض مع اللوائح والإجراءات.

وجاء ذلك في ملتقى التوظيف في مجال الضيافة الجوية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل؛ حيث تتمثل الوظائف في المسؤولية عن سلامة الركاب والأمن والخدمة وسلامة المقصورة، فيما تم تحديد المؤهل المطلوب بالمرحلة الثانوية.