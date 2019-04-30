رسميًا..نائب رئيس الهلال يعلن استقالته
أعلن فهد بن أحمد الراشد، نائب رئيس نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن استقالته من منصبه.
وقال الراشد: ” اقدم اعتذاري لجمهور الهلال واتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس إدارة الهلال مع علمي ويقيني الكامل لمحبة الامير محمد بن فيصل للهلال ” .
وأضاف: ” ولكن ربما كانت وجهات النظر في إدارة الأمور مختلفة بيننا واتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2813 ] نشر منذ 1 دقيقة
بعد ايش يالراشد بعد خراب مالطا
إنة الهلال الذي هو اكبر منك ومن محمد بن فيصل تاريخ لا يقبل الا بالبطولات تهدموة في ايام
ياكبار الامة الهلالية اين وقفات الكبار
محمد بن فيصل يعبث بالهلال
هل انتم طاردوة لنا ام جمهور الهلال بطريقتة يوقف عبثة وهدمة