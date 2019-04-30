رسميًا..نائب رئيس الهلال يعلن استقالته

طلال الغامدي(صدى):

أعلن فهد بن أحمد الراشد، نائب رئيس نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن استقالته من منصبه.

وقال الراشد: ” اقدم اعتذاري لجمهور الهلال واتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس إدارة الهلال مع علمي ويقيني الكامل لمحبة الامير محمد بن فيصل للهلال ” .

وأضاف: ” ولكن ربما كانت وجهات النظر في إدارة الأمور مختلفة بيننا واتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه ” .