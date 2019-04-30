جماهير تطالب بإقالة محمد بن فيصل

مصطفى الشيخي(صدى):

جاءت الخسارة الثانية للهلال خلال 3 أيام فقط من التعاون لتشعل جماهير الزعيم مرة أخرى فبعد الإقصاء من كأس الملك من نفس الفريق جاءت نتيجة مباراة اليوم في اللقاء الذي جمع الموج الأزرق أمام سكري القصيم في اللقاء المؤجل ضمن الجولة 28 بدوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين وفقدانه أمل الصدارة لنثير الجماهير بشكل كبيرضد رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل وقامت بتدشين وسما بعنوان #اقاله_محمد_بن_فيصل_مطلب وأرجعت جماهير الزعيم الخسائر المتتالية للفريق بسبب أسلوب رئيس النادي الحالي في الإدارة .

حيث خسر أزرق العاصمة في عهد رئاسة الأمير محمد بن فيصل كأس السوبر السعودي المصري أمام نادي الزمالك بملعب محيط الرعب ثم خسر خلال شهر ابريل فقط نهائي البطولة العربية أمام النجم الساحلي التونسي بمدينة العين الإماراتية وخرج أيضا من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون فقد صدارة دوري المحترفين بعد الخسارة أمام التعاون.

خسر الهلال أقسى هزيمة له منذ عام 2004 وبخماسية نظيفة من أمام التعاون وسجل سكري القصيم 7 أهداف في مباراتين خلال 3 أيام خسر الهلال 4 مرات في آخر 5 مباريات لعبها.

وقد افاد مصدر مقرب من أعضاء الشرف بنادي الهلال بحسب يوروسبورت أن هناك إجتماعا في الوقت الحالي مع رئيس النادي كم أجل إقناعه بتقديم إستقالته وسوف يعلن إستقالته بعد كثرة الضغوط عليه في وقت لاحق.

وقت طالبت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي إقالة الأمير محمد بن فيصل من رئاسته للهلال كما رسمت 3 سيناريوهات محتملة في حالة تقديم رئيس نادي الهلال إستقالته.

وجاء السيناريو الأول :

أن يتم تكليف نائبه فهد بن أحمد الراشد، بهذا المنصب، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ولعل هذا السيناريو هو الأقرب، باعتبار أن الهيئة العامة للرياضة، كانت قد قررت في وقت سابق، إنهاء تكليف رؤساء الأندية، بختام الموسم الحالي، والذي يسدل الستار عليه يوم 16 مايو المقبل.

بينما البعض الآخر رسم سيناريو ثان :

وهو أن تكلف الهيئة العامة للرياضة، أحد الأشخاص بتولي رئاسة نادي الهلال، بشكل مؤقت حتى إجراء انتخابات مجلس الإدارة بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2018-2019.

وقد يكون هذا الشخص؛ هو نواف بن سعد أو سامي الجابر، واللذان ترأسا النادي في وقت سابق، وذلك نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتعان بها بين جماهير الزعيم.

والسيناريو الثالث الذي طالبت به جماهير الهلال :

أن يتم تقديم موعد الإنتخابات لمجلس إدارة نادي الهلال و أن يدار نادي الهلال، من خلال الجمعية العمومية حتى فتح باب الانتخابات على مجلس الإدارة.