بعد مصرع طفلة بلدغتها..سكان قرية بالعارضة يستغيثون من الثعابين السامة

تركي السالم(صدى):

بعد أيام من مصرع طفلة إثر تعرضها للدغة ثعبان سام، في قرية ” أبو العشرة ” بمحافظة العارضة، أثناء ترجلها من مركبة والدها بجوار منزلهم، ازدادت مخاوف الأهالي خاصة مع كثرة هذه الثعابين.

وطالب الأهالي الجهات المعنية برش المبيدات للقضاء على تلك الثعابين المتكاثرة، والتي باتت تشكل رعبًا يلاحق أطفالهم أينما ذهبوا.

وكان ثعبان أسود قد أنهى حياة طفلة في العاشرة من العمر ،أثناء فرحها بتفوقها وحفظها لثلاثة أجزاء من القرآن.

اقرأ أيضًا: