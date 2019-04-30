11 مليون دولار غرامة ضد ملياردير تحرش بموظفة

واشنطن(صدى):

منحت هيئة محلفين في كاليفورنيا، موظفة أربعينية 11 مليون دولار كتعويض مادي عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل الملياردير ألكي ديفيد، الشريك المساهم بشركة كوكاكولا اليونانية.

ووجد ديفيد نفسه مجبرًا على دفع غرامة 11 مليون دولار، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي الموظفة والتي قيل إنها طُردت من شركات ديفيد بسبب رفضها التجاوب مع محاولاته.

ومنحت هيئة محلفين في كاليفورنيا جونز 3.1 مليون دولار كتعويضات، و 8 ملايين دولار أخرى كتعويض عقابي بسبب التحرش الجنسي.

ويعتبر المبلغ واحد من أكبر المبالغ المدفوعة في دعاوى التحرش الجنسي، بينما قال ديفيد إن المبلغ مثير للسخرية وأصر على أنه لن يدفع.