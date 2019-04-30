بالصور..آل الشيخ في زيارة لعبد الرحمن بن موسى الفواز بالمستشفى

عادل الحربي(صدى):

خصص وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، صباح أمس الأثنين، زيارة لرجل الأعمال الشيخ عبدالرحمن بن موسى الفواز، في المستشفى .

ويرقد الفواز في مستشفى حوطة بني تميم العام، إثر تعرضه لوعكة صحية.

ودعا آل الشيخ أن يمن الله على الشيخ الفواز بالشفاء العاجل، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به مستشفى حوطة بني تميم، وأنه امتداد للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين.