بعد عام كامل..آخر المستجدات في قضية ” المصرية المسحولة ” ببريطانيا

لندن(صدى):

على خلفية الواقعة المأساوية التي راح ضحيتها الفتاة المصرية ” مريم مصطفى ” في بريطانيا إثر تعرضها للسحل من جانب فتيات بريطانيات ،كشفت تقارير عن اعتراف 6 فتيات بتورطهن في الاعتداء العنصري.

وعلق والد مريم على اعترافات الفتيات، معترضًا على وصفت الاتهامات التي وجهت لهن على أنها ” عراكا ” ،مؤكدا أن الوصف السليم لما حدث هو ضرب أدى إلى الموت.

وشدد الأب على رفضه أصل الاتهام من أساسه وهو الاعتداء، مؤكدا أن هناك تقصير واضح من جميع الجهات المعنية في التحقيقات، وعلى رأسها النيابة، والطب الشرعي، مشيرا إلى أنه على يقين تام أن المتهمات اعترفن بجريمتهن حتى يتم تخفيف الحكم عليهن.

وقررت المحكمة تأجيل إصدار الحكم ضد الفتيات الست المتهمات، متوقعة أن يتم النطق به في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن الفتاة مريم كانت تبلغ من العمر 18 عاما ،وقد تعرضت للضرب والسحل في شوارع بريطانيا، العام الماضي، بدون سبب أو مبرر ،وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة، تعاني من شبه ارتجاج في المخ ونزيف حاد بالرئة والبطن.