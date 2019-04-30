برنامج سند محمد بن سلمان ينفي الأنباء مجهولة المصدر

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج سند محمد بن سلمان، أن جميع الأخبار والمعلومات عن البرنامج ومبادراته؛ يتم نشرها فقط عبر القنوات الرسمية، لينفي بذلك أي أخبار مجهولة المصدر.

وكشف سند محمد بن سلمان عن موعد صرف الدفعة الثانية من العطاء، مشيرًا إلى أن الدفعة الثانية في مرحلة التحقق من صحة الحساب البنكي؛ ما يعني أن الإيداع سوف يتم فور الانتهاء من التحقق.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل مستفيدو سند محمد بن سلمان عن موعد صرف الدفعة الثانية من العطاء، لمن تنطبق عليهم شروط مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.