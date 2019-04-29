بالفيديو.. طارق الحبيب: من لا تشبعك حبا طلقها ولا تعدد
أوضح البروفيسور في الطب النفسي، طارق الحبيب، أنه من تزوج بامرأة ملأت القلب والعين فالأفضل له عدم التعدد.
وتابع طارق خلال ” يا هلا ” أنه من تزوج امرأة لم تملأ القلب والعقل، فالأصل في حالته الطلاق وليس التعدد.
واختتم ” الحبيب ” أن ذلك يأتي بعد بذل كل الجهد لملأ العقل والقلب نذهب لأبغض الحلال.
البروفيسور #طارق_الحبيب
من تزوج بامرأة ملئت القلب والعين فالافضل له عدم التعدد، ومن تزوج امرأة لم تملأ القلب والعقل، فالأصل في حالته الطلاق وليس التعدد..#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/m0sbzLIYcz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 29, 2019
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