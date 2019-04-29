بالفيديو.. طارق الحبيب: من لا تشبعك حبا طلقها ولا تعدد

علي القحطاني(صدى):

أوضح البروفيسور في الطب النفسي، طارق الحبيب، أنه من تزوج بامرأة ملأت القلب والعين فالأفضل له عدم التعدد.

وتابع طارق خلال ” يا هلا ” أنه من تزوج امرأة لم تملأ القلب والعقل، فالأصل في حالته الطلاق وليس التعدد.

واختتم ” الحبيب ” أن ذلك يأتي بعد بذل كل الجهد لملأ العقل والقلب نذهب لأبغض الحلال.