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بالفيديو.. طارق الحبيب: من لا تشبعك حبا طلقها ولا تعدد

بالفيديو.. طارق الحبيب: من لا تشبعك حبا طلقها ولا تعدد
علي القحطاني(صدى):

أوضح البروفيسور في الطب النفسي، طارق الحبيب، أنه من تزوج بامرأة ملأت القلب والعين فالأفضل له عدم التعدد.

وتابع طارق خلال ” يا هلا ” أنه من تزوج امرأة لم تملأ القلب والعقل، فالأصل في حالته الطلاق وليس التعدد.

واختتم ” الحبيب ” أن ذلك يأتي بعد بذل كل الجهد لملأ العقل والقلب نذهب لأبغض الحلال.


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