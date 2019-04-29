مارك زوكربيرغ يخترع ” صندوق النوم ” ليساعد زوجته على النوم ليلًا

واشنطن(صدى):

قام مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، ببناء صندوقًا خشبيًا متوهجًا ليساعد زوجته على النوم ليلًا، بعد اهتمامها بالأطفال.

وأوضح مارك، أن هذا الاختراع الذي يطلق عليه صندوق النوم، يصدر ضوءًا خافتًا بين الساعة السادسة صباحًا والسابعة صباحًا، ينبه زوجة زوكربيرغ على أن ابنتيهما الصغيرتين على وشك الاستيقاظ، دون الحاجة للتحقق من هاتفها.

وكتب زوكربيرغ، البالغ من العمر 34 عامًا، تعليقًا عبر حسابه في ” انستغرام “ : أن تكوني أمًا فهو أمر صعب، ولأن لدينا أطفالًا، فإن بروسيلا عانت من صعوبة في النوم ليلًا.

وأضاف: تستيقظ للتحقق من الوقت على هاتفها لمعرفة ما إذا كان الأطفال سيستيقظون قريبًا، وبعد ذلك لا تستطيع النوم مجددًا، ونظرًا لأن الصندوق لا يعرض الوقت، يمكن لتشان (زوجته) الآن أن تغفو دون قلق من النوم لفترة طويلة.

وأضاف: الضوء مرئي بما فيه الكفاية لإعلام زوجته بضرورة استيقاظها، وهو في ذات الوقت خافت بحيث لا يمكنه أن يوقظها في الوقت الذي تغط فيه بالنوم.