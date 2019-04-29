براءة ناشط سياسي كويتي من تهمة الإساءة إلى المملكة

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، حكمًا بتأييد براءة الناشط السياسي أسامة الخشرم، من تهمة الإساءة إلى المملكة.

وقال الخشرم: صدر اليوم حكم محكمة الاستئناف بتأييد براءتي في قضية أمن الدولة التي اتهمت فيها ظلمًا بالإساءة إلى دولة شقيقة، والشكر موصول للمحامي الفذ الدكتور نواف الياسين وأعضاء مكتبه على ما بذلوه من جهد متميز في القضية.

وكانت وزارة الداخلية قد أحالت في شهر أكتوبر الماضي عددًا من المغردين بينهم الخشرم إلى النيابة العامة؛ ” بسبب إساءاتهم إلى المملكة العربية السعودية “ من خلال تغريدات تزامنت مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت.