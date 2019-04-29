صندوق النقد الدولي: سنكشف عن مفاجأة عن المملكة خلال الأسبوع المقبل
كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن فريقا تابعا للصندوق متواجد حاليا في المملكة، ويجهز تقريرا سيعلن عنه الأسبوع المقبل، الذي سيكون بمثابة “ المفاجأة ” .
وأضاف المسؤول، وفقًا لوكالة أنباء ” رويترز ” : تقديرات الصندوق حاليا، تشير إلى أن نمو الاقتصاد السعودي لعام 2019، يفوق التوقعات.
وتابع: تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعا بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.
واستطرد: عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9%، وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف: نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020.
وقال: بناء على التقدير السابق لفريق (الصندوق)، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا.
واختتم: توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبني على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولارا للبرميل هذا العام.
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