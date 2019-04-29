صندوق النقد الدولي: سنكشف عن مفاجأة عن المملكة خلال الأسبوع المقبل

علي القحطاني(صدى):

كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن فريقا تابعا للصندوق متواجد حاليا في المملكة، ويجهز تقريرا سيعلن عنه الأسبوع المقبل، الذي سيكون بمثابة “ المفاجأة ” .

وأضاف المسؤول، وفقًا لوكالة أنباء ” رويترز ” : تقديرات الصندوق حاليا، تشير إلى أن نمو الاقتصاد السعودي لعام 2019، يفوق التوقعات.

وتابع: تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعا بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.

واستطرد: عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9%، وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020.

وقال: بناء على التقدير السابق لفريق (الصندوق)، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا.

واختتم: توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبني على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولارا للبرميل هذا العام.