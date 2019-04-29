هيا العواد تفتتح الحضانة الأولى لأطفال موظفات جهاز الوزارة

علي القحطاني(صدى):

افتتحت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي، دكتور هيا العواد، اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة، الحضانة الأولى لأطفال موظفات جهاز الوزارة.

وتأتي كإحدى مخرجات مبادرة تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال الهادفة إلى زيادة عدد الحضانات في مقارّ عمل الموظفات، لخدمة الأمهات العاملات في مقر وزارة التعليم، كما سيضيف افتتاحها نتائج ملموسة لمخرجات عملهن وتحقيق الأمن والأمان للطفل وبناء شخصية متوازنة في جميع المجالات النمائية .

وفي سياق متصل، أوضحت مدير عام الطفوله المبكرة، ندى السماعيل، أن آلية القبول للحضانة ستكون على ثلاث مستويات : الفئة الأولى من الشهر إلى السنه، والفئة الثانية من السنة إلى السنتين، والفئة الثالثة من السنتين إلى الثلاث سنوات، وفقا لثلاث فصول.

وأضافت: ” وعبر برنامج تربوي تعليمي يحقق للطفل المهارات المطلوبة في جميع المجالات المعرفية والعاطفية والاجتماعية والجسمية واللغوية . “